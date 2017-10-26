В ЕС приветствовали освобождение Чийгоза и Умерова

В Европейском союзе приветствовали освобождение российскими властями осужденных ими ранее лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Как говорится в заявлении Европейской службы внешних действий, дипломатической структуры Евросоюза, увольнение заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа, осужденных в прошлом месяце в Крыму в нарушение международного гуманитарного права, является хорошей новостью.

В ЕС напомнили, что не признают незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя, и поэтому не признают и применения на полуострове российского права.

Евросоюз, говорится в заявлении, ожидает от России также отмены запрета на деятельность Меджлиса, который является органом самоуправления крымских татар, и придерживания прав крымских татар, в частности на свободу собраний и выражения мнения.

Все незаконно задержанные граждане Украины в Крыму и в России должны быть немедленно освобождены, отмечается в заявлении ЕС.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Президент Украины Петр Порошенко 25 октября поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении осужденных в Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.