Минобороны России: в Крыму проходят учения морской пехоты Черноморского флота

В Крыму на полигоне Опук 26 октября проходят учения морской пехоты Чернорморского флота России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа соседней России.

«После подъема по тревоге личный состав соединения выдвинулся из пункта постоянной дислокации на полигон Опук, который назначен районом для развертывания сил. В ходе марша военнослужащие отрабатывают действия по обороне колонны техники от ударов авиации, нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника», – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что береговые ракетные соединения Черноморского флота России нанесли ракетные удары по корабельным группам условного противника.

В Генштабе Украины считают незаконными российские военные учения, которые проводятся в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».