В Севастополе уничтожили редкие деревья ради исторического фестиваля

Российское руководство Музея обороны и освобождения Севастополя проводит земельные и строительные работы в историческом центре города ради проведения фестиваля «Русская Троя». Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На склон Исторического бульвара у Панорамы «Оборона Севастополя» завели бульдозер, прорыли траншеи. Уничтожили деревья фисташки туполистной и несколько десятков редких кустарников. Для гостевой трибуны срезали часть оползнеопасного склона под Панорамой.

Представители департамента городского хозяйства российского правительства Севастополя сообщили, что не выдавали разрешений на снос деревьев и производство земляных работ.

Рабочие не смогли объяснить наличие или отсутствие разрешительной документации на ведение работ.

По словам руководителя музей Николая Мусиенко, для участия в фестивале заявлено 200 реконструкторов из аннексированного Крыма, Севастополя и Беларуси.

На сайте севастопольского музея нет информации об уничтожении деревьев у Панорамы.

Фестиваль «Русская Троя» посвящен событиям Крымской войны 1853–1856 годов, в результате которой Россия лишилась права иметь Черноморский флот.

В рамках фестиваля организаторы обещают показать документально-игровой фильм о Крымской войне режиссера Александра Ханжонкова «Оборона Севастополя», созданный в 1911 году.

В Севастополе 8 сентября провели крестный ход, приуроченный к годовщине перехода войск Российской империи на Северную сторону города во времена Крымской войны (1853-1856).

Крымская или Восточная война проходила с 1853 по 1856 годы между Российской империей и союзническими войсками Османской империи, Великобритании, Французской империи и Сардинского Королевства за господство на Ближнем Востоке и Балканах. Война закончилась Парижским миром, подписанным в 1856 году. Он лишил Россию права иметь военный флот на Черном море, а также крепости и прибрежные арсеналы.