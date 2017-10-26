Подконтрольное Кремлю Министерство внутренних дел Крыма отчиталось об усилении мер безопасности в кинотеатрах Симферополя на премьерных показах фильма Алексея Учителя «Матильда» 26 октября. Об этом сообщает российское информагенство ТАСС со ссылой на руководителя пресс-службы ведомства Ольгу Кондрашову.

«Меры безопасности усилены. Сотрудники полиции сделают все возможное, для того чтобы крымчане, которые хотят посетить сеансы в кинотеатрах, не беспокоились о своей безопасности», – сказала Кондрашова.

Как сообщает ТАСС, в фойе кинотеатров установлены рамки

металлодетекторов, через которые проходят посетители. Здесь же дежурят и сотрудники полиции.

Накануне сообщалось, что в Симферополе показ фильма Матильда будет проходить в двух кинотеатрах: в кинотеатре им. Шевченко и «Спартак».

В Санкт-Петербурге 23 октября перед премьерой фильма Алексея Учителя началось «православное стояние».

Наталья Поклонская утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.

Поклонская попросила генерального прокурора России Юрия Чайку признать фильм «Матильда» «провокационным и экстремистским». По ее словам, ленту нужно лишить прокатного удостоверения.

Всего Поклонская пожаловалась на фильм «Матильда» в Генеральную прокуратуру России 43 раза.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.