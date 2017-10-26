Число жертв ДТП в Харькове увеличилось до шести человек – спикер горсовета

Число жертв, погибших в резонансном ДТП в Харькове, возросло до шести человек. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Жертв аварии уже шесть. Сегодня в больнице умерла Диана», – написал он в Facebook.

18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло ДТП, в результате которого пять человек погибли, шестеро были травмированы. По данным полиции, внедорожник, которым управляла 20-летняя девушка, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с другим автомобилем, которым управлял 49-летний мужчина. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар, где были пешеходы.

20 октября суд в Харькове избрал для подозреваемой Елены Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря без возможности внесения залога.

По данным предварительного расследования, Зайцева течение 2016-2017 годов шесть раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Полиция открыла уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.