Ахтем Чийгоз: встречу с Эрдоганом отложили на неделю

Встречу лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом решено отложить на неделю. Об этом 26 октября в комментарии Крым.Реалии рассказал Чийгоз.

«Мы договорились отложить встречу на неделю и вместе с Мустафой ага, Рефатом, будем инициировать встречу с президентом Турции… Для меня сейчас важно оказаться в аэропорту в Борисполе и вступить на землю, которую я желаю», – отметил один из лидеров крымскотатарского национального движения.

Президент Украины Петр Порошенко 25 октября поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении осужденных в Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Как стало известно, Чийгоз и Умеров прибудут в Киев вечером 26 октября.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков, своей вины он не признал.