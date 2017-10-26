Полозов: Россия не предоставляла документы о запрете на въезд в Крым Чийгозу и Умерову

Адвокат лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова Николай Полозов в эфире Радио Крым.Реалии сообщил, что российские власти не предоставили заключенных документов ни о помиловании, ни о запрете на въезд в аннексированный Крым.
«Мы не видели ни одного официального акта, который говорил бы о каких-либо правовых решениях России в отношении Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Однако освобождение состоялось, и оно не налагает на Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова никаких обязательств. Нет никаких документов о том, что им запрещен въезд в Крым», – рассказал адвокат.
Полозов подчеркнул, что правовые нюансы в реалиях российской аннексии Крыма приходится проверять только эмпирическим путем.
«Возможно, есть некие секретные указы на этот счет. Как только Чийгоз и Умеров поедут в Крым – все станет ясно», – сказал он.
В Киеве готовятся к встрече лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму и переданных Турции.
«Я буду рад видеть любого гражданина моей страны», – сказал лидер крымскотатарского национального движения.
Чийгоз и Умеров прибудут в аэропорт «Борисполь» вечером. Во время прибытия они встретятся с журналистами.
Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.
Президент Украины Петр Порошенко 25 октября поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении осужденных в Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.
Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.
Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.
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