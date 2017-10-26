Умеров: через некоторое время попробую вернуться в Крым

Один из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умеров на брифинге в Анкаре заявил, что обязательно попробует вернуться в Крым.



«По крайней мере я не давал никаких обещаний, никаких гарантий, что я не предприму этой попытки. Через некоторое время я обязательно попробую вернуться в Крым», – цитирует Умерова «Интерфакс».



Он отметил, что его «не особо посвящали в процесс переговоров» и ни он, ни Ахтем Чийгоз до конца не знают, «что нас ожидает впереди, если мы попытаемся пересечь контрольно-пропускной пункт между Херсонской областью и Крымом».

Президент Украины Петр Порошенко 25 октября поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении осужденных в Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Как стало известно, Чийгоз и Умеров прибудут в Киев вечером 26 октября.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков, своей вины он не признал.