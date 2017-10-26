Председатель правозащитного центра «Мемориал»: освобождение Чийгоза и Умерова – это «не торжество права»

Председатель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов считает, что освобождение лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова «напоминает советские времена» и «не является торжеством права». Об этом Черкасов сказал в комментарии Крым.Реалии.

«То, что два немолодых человека не отправились по этапу, а находятся на свободе – это замечательно. Вопрос в том, что это не было торжеством права, а результатом дипломатических переговоров, что, очевидно, за это заплачена какая-то цена, о которой мы не знаем. Это напоминает советское время, когда иногда политических заключенных вывозили и меняли как на Луиса Корвалана или нескольких арестованных в Штатах советских шпионов, или обмен где-нибудь на мосту в западном Берлине. Это не есть торжество право, это не освобождение всех политических заключенных, арестованных и осужденных в Крыму. Но это другой вопрос. То, что мы переживали за Умерова и Чийгоза, то, что мы рады, что они на свободе – это первая реакция», – сказал правозащитник.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Как стало известно, Чийгоз и Умеров прибудут в Киев вечером 26 октября.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков, своей вины он не признал.