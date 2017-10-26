Суд в Крыму оставил в силе решение об аресте крымчанина Зекирьяева

Верховный суд Крыма 26 октября оставил в силе решение об аресте Сервера Зекирьяева, обвиняемого в участии в мусульманской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом Крым.Реалии сообщил корреспондент Радио Свобода.

«Доводы защиты о том, что для Зекирьяева достаточной мерой пресечения был бы домашний арест, учитывая 12 несовершеннолетних детей, были отклонены. Заседание происходило в закрытом режиме, причем суд вообще никак не обосновывал это. Кроме того, суд запретил ведение аудиозаписи, что является прямым нарушением принципа гласности и открытости судопроизводства», – отметил адвокат Алексей Ладин.

Утром 11 октября в Бахчисарае в нескольких домах крымских татар, мусульман российские силовики провели обыски. Их подозревают в связи с организацией «Хизб ут-Тахрир».

После аннексии Крыма Россией на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».