Верховный суд Крыма 26 октября оставил в силе решение об аресте Сервера Зекирьяева, обвиняемого в участии в мусульманской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом Крым.Реалии сообщил корреспондент Радио Свобода. «Доводы защиты о том, что для Зекирьяева достаточной мерой пресечения был бы домашний арест, учитывая 12 несовершеннолетних детей, были отклонены. Заседание проходило в закрытом режиме, причем суд вообще никак не обосновывал это. Кроме того, суд запретил ведение аудиозаписи, что является прямым нарушением принципа гласности и открытости судопроизводства», – отметил адвокат Алексей Ладин.