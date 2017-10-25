В ФСБ Крыма завершили следствие по делу активиста Сулеймана Кадырова – адвокат

Крымское управление ФСБ завершило расследование уголовного дела в отношении крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова. Российское следствие обвиняет его в публичных призывах к сепаратизму (часть 2 статьи 280.1 Уголовного Кодекса России).

Поводом послужил репост видео со страницы в Facebook, который был сопровожден личным комментарием. Об этом 25 октября рассказал Крым.Реалии адвокат международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин.



«После ознакомления (прошло 24 октября – КР) Сулеймана Кадырова с материалами делами оно пойдет в суд», – сказал Ладин.

Ранее российская телеведущая Ксения Собчак, которая объявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, заявила, что ее и крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова нельзя судить за высказывания об украинском Крыме.

5 октября 2016 года российские силовики пришли с обыском в дом крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова. В ходе обыска изъяли ноутбук и телефон. Обыск проводился на основании постановления судьи по фамилии Родионов на проведение осмотра по подозрению в призывах к непризнанию границ России и поддержке гражданского объединения «Аскер».

11 октября 2016 года в отношении Сулеймана Кадырова возбудили уголовное дело по подозрению в «сепаратизме».

В апреле 2017 года российская служба по финансовому мониторингу внесла Сулеймана Кадырова в перечень экстремистов и террористов.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них.