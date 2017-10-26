Чийгоз намерен просить Порошенко и Эрдогана помочь освободить Сенцова и других политзаключенных

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что продолжит борьбу за освобождение крымских татар и украинцев, незаконно осужденных Россией, в том числе за режиссера Олега Сенцова. Об этом Чийгоз сказал на брифинге в Анкаре 26 октября, который транслировал канал «112 Украина».

«Борьба продолжается. Конвейер не останавливается. Нужно ребят и Сенцова возвращать обязательно. И мы будем просить нашего президента (президент Украины Петр Порошенко – КР), Эрдогана (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – КР) за Сенцова, и за других украинских политзаключенных», – сказал Чийгоз на брифинге в Анкаре 26 октября.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что прибытие в Киев Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова переносится на 27 октября.

Осужденных в аннексированном Крыму Чийгоза и Умерова передали Турции в среду, 25 октября.

Президент Украины Петр Порошенко 25 октября поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении осужденных в Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.