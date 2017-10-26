Аксенов: контролирующие органы в Крыму выписывают «неадекватные штрафы»

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов считает, что контролирующие ведомства на аннексированном полуострове работают необдуманно и часто выписывают «неадекватные штрафы» по итогам проверок. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба российского правительства Крыма.

«Возникают проблемы из-за деятельности контролирующих органов, которые проводят проверки по надуманным причинам с непонятными целями и задачами. Лично прошу глав администраций – присылайте мне все неадекватные штрафы и предписания разных органов власти», – сказал Аксенов.

При этом российский глава Крыма предупредил, что руководители этих органов «заплатят штрафы из своих карманов, если продолжат выписывать штрафы без причин».

«Это касается, в том числе, ГИБДД и Роспотребнадзора», – подытожил он.

В первом полугодии 2017 года подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма насчитала более 300 незаконных проверок бизнеса. Прокуроры выявили 280 нарушений при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, с целью их устранения внесли 62 представления, в дисциплинарном и административном порядке.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».