Столтенберг: Между Россией и НАТО сохраняются принципиальные разногласия по конфликту на Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что между Североатлантическим альянсом и Россией сохраняются принципиальные разногласия по вооруженному конфликту на Востоке Украины. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Диалог идет непросто, но именно поэтому он важен. Отношения между Москвой и Западом серьезно осложнились после аннексии Россией Крыма в марте 2014 года и поддержки сепаратистов, которые контролируют области Восточной Украины», – сказал Столтенберг по итогам заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе.

Глава НАТО описал последнюю сессию Совета Россия-НАТО как «откровенную и открытую дискуссию» по Украине, Афганистану, прозрачности и снижению рисков военного столкновения.

«Ситуация на востоке Украины остается хрупкой. Режим прекращения огня нарушается, стороны не отводят тяжелое вооружение вблизи линии, отделяющей украинские правительственные силы и сепаратистов», – сообщил генсек НАТО.

Он также подчеркнул, что доступ наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) до сих пор затруднен, в том числе и на российско-украинской границе.

Представители НАТО, а также российский представитель Александр Грушко 26 октября собрались в штаб-квартире альянса в Брюсселе на очередную сессию Совета Россия-НАТО.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что стороны сосредоточатся на конфликтах в Украине и Афганистане, а также на уменьшении риска нештатных ситуаций во время военных учений.

Ожидается также, что представители НАТО и России обсудят военные учения «Запад-2017», которые Россия провела совместно с Беларусью в сентябре.

Совет Россия-НАТО – форум, призванный предотвратить эскалацию напряженности между Россией и странами-членами НАТО.

После российской аннексии украинского Крыма и поддержки сепаратистов на Донбассе НАТО «заморозило» все военное сотрудничество с Москвой, но не прекратило деятельности дипломатических каналов. Во время всех предыдущих заседаний Совета Россия-НАТО на уровне дипломатов стороны так и не достигли согласия.