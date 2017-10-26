В Севастополе похитили капсулу с посланием для будущего поколения, заложенную в 1995 году

В Севастополе в четверг, 26 октября, у памятника «Мужеству, стойкости, верности комсомольской» исчезла капсула с посланием, оставленным в 1995 году для будущего поколения. Об этом сообщают журналисты ForPost, приехавшие к памятнику.

По их словам, на поверхности бетонной плиты нет металлической крышки, под которой хранился больше двух десятилетий свиток с посланием из прошлого. Там отсутствовала и сама капсула. На месте работают правоохранители, привлечена служебная собака.

В пресс-службе управления МВД России по Севастополю сообщают, что сейчас по данному факту проводится проверка.

Эту капсулу с посланием должны были вскрыть в воскресенье, 29 октября.

На улице Ленина в Севастополе в сквере находится памятник «Мужеству, стойкости, верности комсомольской», посвященный комсомольцам города – участникам боев за Севастополь в 1941-1942 годах, а также тем, которые восстанавливали разрушенный город в послевоенные годы. Создан на средства комсомольцев города и открыт 29 октября 1963 года.

У подножия памятника была помещена капсула с посланием комсомольцев 1960-х годов комсомольцам 1990-х годов. Она была раскрыта 5 мая 1995 года. В том же году заложили новую капсулу.