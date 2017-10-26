В центре Симферополя началась реконструкция зданий

В Симферополе началась реконструкция центра города. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Пешеходная часть улицы Карла Маркса у пересечения ее с улицей Пушкина рядом с бывшим хлебным магазином «Украинская паляница» ограждена листами из металлопрофиля. Там появился автокран, с помощью которого рабочие демонтируют крыши здания. В результате этих работ повреждена часть тротуарной плитки, которую укладывали несколько раз прошлой зимой.

Ранее на официальном сайте горадминистрации появилась информация о начале реконструкции этого одноэтажного нежилого помещения и строительства на его месте двухэтажного торгово-офисного центра.

«На основании декларации о начале выполнения строительных работ по проекту «Реконструкция, строительство и обслуживание нежилых помещений и сооружений под торгово-офисный центр по ул. К. Маркса, 8 в Симферополе», зарегистрированной Службой государственного строительного надзора ООО Республики Крым 28 сентября 2017 года №РК 08217015358, ООО «Аквариус-Инвест» приступает к осуществлению реконструкции здания, расположенного на ул. К. Маркса, 8», – сообщалось на сайте.

Подрядчиком выступает известная строительная фирма «Монолит», которую связывают с супругой российского главы Крыма Сергея Аксенова. Согласно проекту, работы по реконструкции здания подрядчик должен завершить до 1 апреля 2018 года.

Магазин «Украинская паляница», помещение под который «Крымхлеб» арендовал у города, закрыли прошлой осенью. Само здание на торгах было продано ранее неизвестному инвестору «Аквариус-Инвест». Хлебобулочными изделиями в «Украинской палянице» неизменно торговали с 1957 года. До аннексии около 30% ассортимента магазина составляли так называемые социальные сорта хлеба для малоимущих граждан. Теперь власти города обещали перенести магазин в поселок ГРЭС, что на северной окраине Симферополя. Оставят ли магазину прежнее название – власти пока не сообщают.

Ранее стало известно, что в подконтрольной России администрации Симферополя приступили к корректировке генерального плана города.

В апреле назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов потребовал от российского архитектурно-градостроительного совета утвердить генеральные планы всех территорий аннексированного полуострова до конца 2017 года.