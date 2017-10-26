В Конгрессе США поддержали новые санкции против Ирана из-за ракетной программы

В США Палата представителей Конгресса одобрила законопроект, имеющий целью ввести новые санкции против Ирана за его программу создания баллистических ракет.

Документ, который одобрили 432 голосами против 2, предлагает требовать от администрации США наложить санкции на Иран за «любую деятельность, связанную с баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие, включая пуски ракет, использующих такую технологию».

Кроме того, законопроект предусматривает в случае вступления в силу также требование к властям США наложить санкции также на компании, предоставляющие материалы или помощь для иранской ракетной программы. Этот пункт должен касаться компаний не только в Иране, но и во всем мире.

Для вступления в силу такой же законопроект еще должен принять Сенат Конгресса и подписать совместный документ должен президент США.

Подали документ на рассмотрение республиканец Эд Ройс и демократ Элиот Энгель. «Ничего Ирану разрабатывать или приобретать межконтинентальные баллистические ракеты», – сказал Ройс во время обсуждения. Новые санкции, сказал он, должны оказать давление на иранские и зарубежные компании, банки или физические лица, которые поддерживают «незаконные оружейные программы иранского режима». «Иран должен знать, что США не потерпят его опасного поведения», – добавил он.

В предыдущий день, 25 октября, Палата представителей одобрила еще три законопроекта по Ирану; один из них имеет целью ввести новые санкции против ливанского шиитского вооруженного и политического движения «Хезболла», поддерживаемого Ираном. Конгрессмены назвали это движение «террористической марионеткой» Тегерана.

Предлагаемые санкции против Ирана не касаются его ядерной программы и так называемой «ядерной сделки» 2015 года – за ней Тегеран согласился значительно ограничить эту программу, чтобы исключить возможность создания им ядерного оружия, а мировое сообщество начало снимать санкции, введенные против Ирана из-за этой программы. По этому же соглашению Совет безопасности ООН снял с Ирана запрет разрабатывать баллистические ракеты, снял и международные санкции, которые были наложены за ракетную программу. Но США заявляют, что иранская программа баллистических ракет нарушает «дух» ядерной сделки, хотя не нарушает ее саму, и поэтому вводят против Тегерана все новые собственные санкции.