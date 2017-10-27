В Крыму три дня будут отмечать российский День народного единства

В аннексированном Россией Крыму три дня будут отдыхать в связи с празднованием российского Дня народного единства (4 ноября), который в этом году совпадает с выходным днем. Об этом сообщило подконтрольное Кремлю Минтруда Крыма.

«В 2017 году праздничный день 4 ноября совпадает с выходным днем – субботой. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. В связи с этим выходной день с субботы 4 ноября переносится на понедельник 6 ноября 2017 года», – говорится в сообщении.

Таким образом, жители полуострова будут отдыхать 4, 5 и 6 ноября при пятидневной рабочей неделе.

В соседней России с 4 ноября 2005 года отмечают государственный праздник День народного единства.



Глава российского правительства Дмитрий Медведев 18 октября подписал постановление о переносе выходных дней в 2018 году, в соответствии с которым в новогодние и рождественские праздники запланированы десять нерабочих дней с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

В Украине новогодние выходные продлятся три дня – 30 и 31 декабря и 1 января, а 7 и 8 января запланированы выходные дни по случаю рождественских праздников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».