В парламенте Крыма согласовали продажу трех санаториев на ЮБК

Комитет по имущественным и земельным отношениям подконтрольного Кремлю парламента Крыма поддержал намерение российского правительства полуострова продать акции санаториев «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор» на Южном берегу Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

«По информации представителей исполнительных органов власти республики, предложенные к приватизации санатории находятся в неудовлетворительном материально-техническом состоянии, и нуждаются в серьезной модернизации за счет инвесторов. По итогам обсуждения парламентарии рекомендовали рассмотреть данный проект постановления на ближайшем заседании сессии крымского парламента», – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что крымское министерство имущественных и земельных отношений намерено продать акции санаториев «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор».

Правительство полуострова 11 октября сообщило, что недвижимое имущество шести автозаправочных станций, базу отдыха «Шахтерские зори» и пансионат «Орел» также продадут на открытом аукционе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».