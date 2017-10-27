Посольство Великобритании в Украине требует освободить всех крымских политзаключенных

Посольство Великобритании в Украине поприветствовало освобождение осужденных в Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, которых 25 октября передали Турции.

«Приветствуем освобождение крымскотатарских лидеров Умерова и Чийгоза, призываем Россию освободить всех крымских политзаключенных. Крым – это Украина», – говорится в сообщении посольства в Твиттере.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Президент Украины Петр Порошенко 25 октября поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении осужденных в Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Анкаре с освобожденными лидерами крымскотатарского народа Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом.

Утром 27 октября освобожденных лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова провели в аеропорту Анкары, откуда они самолетом отправились в Украину.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запретили два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.