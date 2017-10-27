CБУ подозревает двух экс-депутатов Севастопольского горсовета в госизмене

Служба безопасности Украины начала специальное досудебное расследование в отношении двух бывших депутатов Севастопольского городского совета. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба СБУ.

«Двое депутатов шестого созыва, избранные на очередных выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым в 2010 году, сознательно нарушили Конституцию и другие законы Украины. Они, зная, что Севастополь является неотъемлемой частью Украины, проголосовали за «независимость» полуострова, создание так называемой «Республики Крым» и за переименование городского совета в «Законодательное собрание города Севастополь», чем нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины», – говорится в сообщении ведомства.

Действия крымских депутатов следователи СБУ квалифицировали по части 1 статьи 111 (государственная измена, – КР) Уголовного кодекса Украины.

В сообщении указано, что депутатов объявили в розыск и в их отношении начато специальное досудебное расследование, поскольку подозреваемые пребывают на территории аннексированного Россией Крыма.

В комментарии Крым.Реалии в СБУ сообщили, что имена подозреваемых не разгласят по причине «возможного уклонения подозреваемых от следствия».

Прокуратура Автономной Республики Крым 24 октября направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной Рады АРК, которого обвиняют в госизмене.

В прокуратуре АРК ранее сообщили, что следователи и прокуроры направили в суд уже 49 обвинительных актов в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым.

По ходатайствам следователей и прокуроров суд наложил арест на имущество вышеуказанных 49 бывших депутатов, а именно: 23 квартиры, 16 жилых домов, 31 автомобиль, 4 земельных участка, 2 магазина, катер и банковские счета.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».