Севастопольский морской завод вошел в санкционный список США – документ

Севастопольский морской завод вошел в список компаний, в отношении которых США вводит санкции из-за их связи с российскими военными и спецслужбами. Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на документ, направленный Госдепартаментом США в Конгресс.

В список организаций, в отношении которых возможны новые санкции США, попали Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки и Главное управление Генштаба Вооруженных Сил России.

Кроме этого, в санкционном списке значатся 33 оборонных предприятия, среди которых «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев» и другие.

Как пишет The New York Times, в Белом доме также планируют ввести санкции против ряда лиц в США, которые, несмотря на предупреждения, не прекратили деловых связей с попавшими под ограничения российскими организациями.

Официальное объяснение новых санкций – ответ на действия России в Восточной Европе и Сирии, а также вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.

Пресс-секретарь Госдепартамента США сообщила, что Конгрессу предоставили список лиц и компаний, в отношении которых вводит новые санкции из-за их связи с российскими военными и спецслужбами.

Закон о санкциях, который президент Дональд Трамп подписал в августе, направлен против военных и разведывательных служб России из-за их возможной роли в усилиях для вмешательства в президентские выборы 2016 года в США.

Закон позволяет президенту накладывать санкции на частные лица или компании, связанные с российскими секторами обороны и разведки. Закон требует также, чтобы администрация Трампа определила лиц и группы, связанные с оборонными и разведывательными секторами России, и предоставила эту информацию Конгрессу до 1 октября.

Как известно, Госдепартамент не придержался этого срока, в связи с чем законодатели обвинили администрацию США в затягивании с введением новых санкций.