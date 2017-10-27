Чийгоз и Умеров прибыли в Киев из Турции (трансляция)

В киевский аэропорт «Борисполь» 27 октября прибыл самолет с заместителями председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом. Онлайн трансляцию ведут ​Радіо Свобода и Крым.Реалии.

По сообщению корреспондента Крым.Реалии, их встречают дочь Ильми Умерова Айше Умерова, жена Ахтема Чийгоза Эльмира Аблялимова, адвокат Николай Полозов, а также члены Меджлиса крымскотатарского народа. Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, передали Турции днем 25 октября.

По сообщению Айше Умеровой, по прилету в Киев Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова осмотрят врачи и предоставят небходимые медпрепараты.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, передали Турции днем 25 октября.

В четверг, 26 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с освобожденными в Анкаре.

По неофициальной информации, договоренность о передаче Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.​