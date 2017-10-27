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Умеров и Чийгоз прибыли в Украину (видео)

Умеров и Чийгоз прибыли в Украину (видео)
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В киевский аэропорт «Борисполь» 27 октября прибыл самолет с заместителями председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом. По сообщению корреспондента Крым.Реалии, их встречают дочь Ильми Умерова Айше Умерова, жена Ахтема Чийгоза Эльмира Аблялимова, адвокат Николай Полозов, а также члены Меджлиса крымскотатарского народа. Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, передали Турции днем 25 октября. (Видео: Facebook Emine Dzheppar)

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