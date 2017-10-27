Видео первой встречи Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова в аэропорту Борисполь

Самолет, на борту которого находятся заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, сел в аэропорту «Борисполь» 27 октября.
В холле аэропорта их встретили глава Меджлиса Рефат Чубаров, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, а также исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джеппар.
Видео первой встречи Умерова и Чийгоза Эмине Джеппар опубликовала на своей странице в Фейсбуке.
Брифинг Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова в аэропорту Борисполь транслируют Радіо Свобода и Крым.Реалии.
Освобожденные заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз встретились в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг, 26 октября.
Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, передали Турции днем 25 октября.
По неофициальной информации, договоренность о передаче Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.
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