Видео первой встречи Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова в аэропорту Борисполь

Самолет, на борту которого находятся заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, сел в аэропорту «Борисполь» 27 октября.

В холле аэропорта их встретили глава Меджлиса Рефат Чубаров, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, а также исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джеппар.

Видео первой встречи Умерова и Чийгоза Эмине Джеппар опубликовала на своей странице в Фейсбуке.

Брифинг Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова в аэропорту Борисполь транслируют Радіо Свобода и Крым.Реалии.

Освобожденные заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз встретились в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг, 26 октября.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, передали Турции днем 25 октября.

По неофициальной информации, договоренность о передаче Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.