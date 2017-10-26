Заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа, граждане Украины Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, осужденные в аннексированном Крыму, накануне были вывезены в Турцию. До конца остаются неясными условия освобождения крымских политзаключенных. Их ожидают в Киеве в пятницу.

Предполагается, что Умерова и Чийгоза помиловал президент России Владимир Путин и что его указы засекречены, поэтому не будут опубликованы. Известно, что руководители Меджлиса отказались писать обращение к Владимиру Путину о помиловании.

Утром 25 октября Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова доставили в аэропорт Симферополя на разных автомобилях, причем Чийгоза – из Симферопольского СИЗО, а Умерова – из Бахчисарайской районной больницы, куда он попал 20 октября, на скорой помощи.

Мы не смогли даже поздороваться в салоне самолета, обнялись уже в Анкаре

"Мы не смогли даже поздороваться в салоне самолета, обнялись уже в Анкаре", – рассказал в четверг на пресс-конференции в столице Турции Ильми Умеров. По словам Ахтема Чийгоза, находясь на борту, они не знали, куда летят и, учитывая раскручивающийся на полуострове маховик репрессий в отношении крымских татар, думали о самом худшем развитии событий. Сначала их доставили в Анапу, а уже оттуда во второй половине дня правительственный самолет взял курс на Анкару.

Ключевую роль в освобождении лидеров крымских татар, говорят их адвокаты, сыграли президенты Украины и Турции Петр Порошенко и Реджеп Эрдоган. В течение последнего месяца Эрдоган встречался и с Путиным, и с Порошенко и, как предполагают в Киеве, в какой-то момент были достигнуты политические договоренности. О них намекнул и украинский президент. Порошенко публично поблагодарил Эрдогана за его усилия в освобождении крымских политзаключенных, отметив, что соответствующие переговоры с турецким лидером велись не только в ходе его визита в Киев, но и в Нью-Йорке, в рамках заседания Генассамблеи ООН.

На пресс-конференции в Анкаре журналисты несколько раз задавали руководителям Меджлиса вопрос об условиях их освобождения.

Я обязательно попробую вернуться в Крым

"Подробности переговоров нам неизвестны, мы не знаем до конца, что нас ждет, если попытаемся пересечь границу между Херсонской областью и Крымом, но я обязательно попробую вернуться в Крым", – заявил Умеров. О планах через одну-две недели отправиться домой сказал и Чийгоз, которому не позволили в Крыму попрощаться с отцом и детьми.

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров не исключает, что, отправив его заместителей в Турцию, российские власти таким образом закрыли им дорогу домой, и "это освобождение с запретом проживать на полуострове". И Умеров, и Чийгоз будут жить и работать в Киеве, пока, как сказал Чубаров, "все мы вместе не вернемся в освобожденный Крым".

Я не склонен был вести вообще такого рода переговоры, ставя приоритетом свое освобождение

По словам Умерова, несколько недель назад к нему приехали в Крым из Москвы двое сотрудников ФСБ и предложили написать обращение к Владимиру Путину с просьбой о помиловании. "Я категорически отказался, и больше никаких разговоров на эту тему не было", – сообщил Умеров. Отверг такое предложение Кремля и Чийгоз. В течение трех лет, пока он находился в СИЗО, к нему приходили с "разными предложениями". "Эти предложения были настолько гнусными, мерзкими... В общем-то, я не склонен был вести вообще такого рода переговоры, ставя приоритетом свое освобождение", – сказал замглавы Меджлиса.

Российские СМИ утверждают, что Путин помиловал Умерова и Чийгоза по просьбе муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева, и этот шаг президента России обусловлен принципами гуманизма. В крымском муфтияте российской "Новой газете" факт обращения Аблаева к Путину подтвердили и на вопрос о том, почему Умеров и Чийгоз были отправлены в Турцию, ответили, что якобы "это было их личное пожелание".

В Турции живет большая крымскотатарская диаспора (по разным данным, от 2 до 5 миллионов), и осужденных в аннексированном Крыму Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова хозяин Кремля, очевидно, отправил не только по этой причине.

Умеров и Чийгоз пережили настоящий ад. Их возвращение усилит наше сопротивление

"Стоит поблагодарить президента Турции. Эрдогану удалось договориться о выдаче Умерова и Чийгоза с человеком, с которым весь мир договориться не может. Умеров и Чийгоз пережили настоящий ад. Их возвращение усилит наше сопротивление. Почему их отдали Турции? Путин хочет дружить с Эрдоганом. Мы же, Украина, для Кремля "хунта". Поэтому Путин решил пойти по такому пути", – считает вице-президент Всемирного конгресса крымских татар​ Ленур Ислямов.

Правозащитники называют освобождение одних из лидеров крымских татар большой дипломатической победой в переговорах между Украиной, Турцией и Россией. О юридических нюансах решения российских властей рассуждает адвокат Ахтема Чийгоза Николай Полозов:

Нет никаких документов о том, что им запрещен въезд в Крым

– Мы понимаем, что это исключительно политическая воля. Мы не видели ни одного официального акта, который говорил бы о каких-либо правовых решениях Российской Федерации в отношении Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Такие решения может принять только президент – после заседаний комиссий по помилованию разных уровней. Возможно, прошение о помиловании написал крымский муфтий или Владимир Путин сам себе. Важно, что освобождение состоялось и оно не налагает никаких обязательств. Нет никаких документов о том, что им запрещен въезд в Крым. Все эти условности в реалиях Российской Федерации приходится проверять только эмпирическим путем. Возможно, есть некие секретные указы на этот счет. Как поедут в Крым – тогда все станет ясно.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев убежден, что российские власти не хотели оставлять в Крыму столь неудобных политзаключенных:

Возможно, Кремль не хотел, чтобы в Крыму оставались два деятеля крымскотатарского народа, которых не удалось сломать

– Это маленькая, но победа и очередной шаг к деоккупации Крыма. За ней стоит титаническая работа политиков, дипломатов, правозащитников. Насколько мне известно, кроме президентов Украины и Турции к освобождению крымских политзаключенных приложила руку и канцлер Германии Ангела Меркель. Насколько Россия была заинтересована в этом – большой вопрос. Возможно, Кремль не хотел, чтобы в Крыму под любым предлогом оставались два деятеля крымскотатарского народа, которых не удалось сломать и которые показали всю абсурдность так называемых судов. С другой стороны, Россия могла потребовать что-то взамен у Турции.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз был приговорен к восьми годам колонии общего режима. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма признал его виновным в организации массовых беспорядков на митинге, который прошел в Симферополе 26 февраля 2014 года, то есть до аннексии полуострова Россией. На митинге произошли столкновения между крымскими татарами и проукраинскими активистами, с одной стороны, и сторонниками партии "Русское единство" – с другой. В результате беспорядков погибли два человека, еще 80 человек пострадали. Ильми Умеров был осужден к двум годам пребывания в колонии-поселении по обвинению в посягательстве на территориальную целостность России. В одном из телеинтервью Умеров сказал, что Крым – не Россия, а оккупированная территория, которая подлежит возврату Украине.

Освобождение Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова приветствовали в Европейском союзе, призвав при этом Москву немедленно освободить и всех остальных граждан Украины, также незаконно задержанных и в России, и в аннексированном ею Крыму.