Царская милость

Умеров и Чийгоз на свободе – шокирующая новость. Очень уж неожиданная и, конечно, радостная – не только для тех, кто знает их лично, но и для многих и многих крымчан: оказывается, российская карательная машина может давать задний ход. Но вместе с тем чувствуется недоумение, и связано оно с тем…

Оно связано с тем, как легко в России можно освободить человека, казалось бы, обреченного на годы тюрьмы. И, следовательно, посадить.

Крымских политзаключенных садят в самолет и отправляют в Турцию – зная, что оттуда они полетят в Киев. Сюжет из шпионского кино. С нормальными юридическими практиками это не имеет ничего общего. Сенцову, если до него дойдет дело, наверное разрешать совершить побег, а потом в бессознательном состоянии доставят в Вильнюс. Если Путин решит немного помириться с фрау Меркель.

Неравнодушным дают понять, что с Путиным можно торговаться, выкупая у него пленных

Сейчас российские пропагандисты начнут разъяснять своей публике, что таким нетривиальным, но блестящим ходом Путин закрепит свои победы в Сирии, усилит ось Москва-Стамбул, вобьет клин в турецко-натовское партнерство, и вообще это все сделано, чтобы показать Аксенову его место. Так они будут заполнять чувство обиды, которая, конечно же, посетит крымских и российских татарофобов.

Но все другие наблюдатели могут убедиться, с какой легкостью – и даже удовольствием – Путин вытирает ноги о свои же, российские законы и кодексы. И делает это для мировой общественности – на самих россиян это не произведет особого впечатления. Другое дело – западные правительства, наблюдавшие за процессами над крымскими татарами. Сначала они были шокированы тем, как можно судить граждан другой страны за поступки в еще неоккупированном Крыму или давать срок за нейтральные рассуждения в телеэфире. А вот теперь должны оценить легкость, с которой все это можно исправить.

То есть неравнодушным дают понять, что с Путиным можно успешно торговаться, выкупая у него рабов и пленных.

Ян Синицын, крымский журналист

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