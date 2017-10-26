25 октября лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, освободили и передали Турции.

В основу решения об освобождении Чийгоза и Умерова легло прошение об их помиловании на имя президента России Владимира Путина – его написал муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев (сами осужденные отказались подавать прошение и запретили делать это своим семьям). Украинские же власти считают, что ключевую роль в переговорном процессе с российскими властями сыграл президент Турции Реджеп Эрдоган. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил его за усилия в деле освобождения лидеров крымскотатарского народа.

Сейчас Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз находятся в Анкаре. Лидер крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев сообщил, что они могут прибыть в Киев уже в четверг. Эту информацию Крым.Реалии подтвердила Айше Умерова (дочь Ильми Умерова).

«Сейчас отец чувствует себя нормально, после медицинского осмотра его обеспечили всем необходимым. На данный момент мы уже определились с вылетом в Украину на четверг», – рассказала она.

Крымскотатарский активист Заир Смедляев отмечает, что не впервые российско-турецкие переговоры приводят к освобождению крымских политзаключенных.

«В прошлый раз подобная процедура проводилась в конце 2014 года. Тогда было освобождено пятеро заключенных, в том числе мой брат Таир, который на тот момент находился в СИЗО Симферополя. Его обвиняли в «применении насилия в отношении представителя власти», – вспоминает Заир.

Российские силовики задержали Таира Смедляева 22 октября 2014 года. Его обвинили в нападении на полицейского 3 мая – когда крымские татары встречали национального лидера Мустафу Джемилева на административной границе Крыма с материковой частью Украины.

«Джемилеву тогда запретили въезд в Крым, но тысячи крымских татар приехали встречать его на пункт пропуска возле Армянска. Дорога тогда была заблокирована БТРами, полицией и «зелеными человечками» без опознавательных знаков, но люди прорвали оцепление и вышли навстречу нашему лидеру. Однако Мустафа Джемилев не пошел на прорыв границы, заявив, что не может рисковать людьми ради того, чтобы попасть в Крым. Он сказал тогда, что ни одна искалеченная судьба не стоит того. Тем не менее, российские власти начали преследования людей, вышедших встретить Джемилева. Сначала им назначались административные штрафы за блокирование транспортных путей, а затем, начиная с середины октября 2014 года, последовали аресты», – рассказывает активист.

По словам Заира Смедляева, силовики через своих агентов передавали ему угрозы – мол, если он продолжит публичную деятельность, Таир будет «гнить в тюрьме». Но после переговоров Путина с Эрдоганом задержанных отпустили на свободу до суда. Таиру Смедляеву избрали меру пресечения «взятие на поруки». Год спустя его приговорили к двум годам условного осуждения.

«Тогда крымские коллаборанты приписывали это решение целиком собственному великодушию. Однако все ходатайства возникли уже после того, как вопрос был решен по существу» – после встречи президентов Реджепа Эрдогана и Владимира Путина. Тогда отношения между двумя государствами еще не были испорчены сбитым российским самолетом, и вопрос решался быстро» – говорит Смедляев.

В этот раз, по мнению активиста, российский президент своим решением пытается получить несколько дивидендов.

«Во-первых, этот жест явно совершен на фоне приближающихся выборов (выборы президента России запланированы на 18 марта 2018 года – КР) и призван создать образ «доброго царя». Российские власти уже спустили в Крым «разнарядку», призывающую обеспечить к марту поддержку действующей власти на уровне не менее 55%. Возможно, что такой шаг служит именно этой цели.

Во-вторых, Путин надеется таким образом укрепить русско-турецкие отношения и, возможно, рассчитывает, что Эрдоган после этого будет ходатайствовать хотя бы о частичном снятии санкций с России (страны Запада ввели их после аннексии Крыма – КР).

Этот жест Путина призван создать образ «доброго царя»

В-третьих, это выгодно играет на международный имидж России. Путин рассчитывает на то, что международное сообщество не знает обо всех случаях репрессий против крымских татар, и «на слуху» только имена самых известных лидеров народа. И что после освобождения Умерова и Чийгоза власти смогут говорить, что в Крыму больше нет никакого преследования в отношении активистов», – рассуждает Заир Смедляев.

По мнению активиста, Владимир Путин также надеется укрепить авторитет подконтрольного России муфтията Крыма – ведь именно муфтий Эмирали Аблаев подал прошение о помиловании заключенных.

«Российские власти панически боятся любых неподконтрольных исламских организаций и движений. Поэтому они заинтересованы укрепить структуры, на которые могут влиять, а всех остальных объявить «террористами», – добавляет Смедляев.

Но активист уверен: расчеты российских властей о замалчивании других случаев репрессий успехом не увенчаются.

Людей, которые вовлечены в эту борьбу, становится все больше, народ не сломлен, и это победа всего народа

«Никто из наших лидеров: ни Мустафа Джемилев, ни Рефат Чубаров, ни те, кто к ним теперь присоединятся на свободе, не будут молчать о людях, оставшихся в застенках. Очень символичное значение здесь имеют слова отца Ахтема Чийгоза, которые он произнес, узнав новость об освобождении сына. Он подошел к портрету покойной матери Ахтема и, поблагодарив Всевышнего за произошедшее, помолился за то, чтобы все остальные тоже оказались на свободе. И я уверен, что Ахтем Чийгоз думает точно также, как его отец», – убежден Заир Смедляев.

Активист считает, что повышение рейтинга Путина в Крыму после освобождения заключенных будет незначительным – поскольку люди понимают, что происходит на самом деле. Кроме того, суды и аресты в отношении других крымских татар продолжаются.

«В любом случае, освобождение наших лидеров – это хороший символ, хороший знак. Это показатель того, что борьба не бесполезна и нельзя опускать руки. Людей, которые вовлечены в эту борьбу, становится все больше, народ не сломлен, и эта победа – это победа всего нашего народа», – заключает Заир Смедляев.