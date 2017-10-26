«На свободе – не значит дома» – из крымских сетей

Осужденные в Крыму Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз вышли на свободу. С лидеров крымскотатарского национального движения сняли все обвинения и отправили самолетом в Турцию.

О выходе Умерова и Чийгоза на свободу сообщили сразу несколько человек, задействованных в процессе их освобождения. Адвокат крымских политзаключенных Николай Полозов подчеркнул, что его подзащитные «никаких заявлений с просьбами о помиловании, об амнистии или еще о чем-либо не подписывали и не писали».

Многих комментаторов освобождение Умерова и Чийгоза обрадовало.

Валентина Самар

слава Богу, двоє героїв - політичних в"язнів на свободі.

здається, це той рідкісний випадок, коли неправова ситуація у Криму і Росії спрацювала во благо

Достоверной информации о том, почему освободили Умерова и Чийгоза, пока нет. Есть несколько версий на этот счет.

Антон Наумлюк

Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз помилованы. Президентские указы о помиловании засекречены и не опубликованы. Ни тот, ни другой прошения о помиловании не подписывали (...) По данным участников переговорного процесса об освобождении крымских татар, это является «политическим решением и итогом переговоров с участием Турции и Украины».

Михайло Басараб

Путін чітко дав зрозуміти, що про права кримських татар у Криму розмовлятиме не з Києвом, а з Анкарою. Це додаткова опція у взаєминах з Туреччною

Ирина Седова

Все-таки санкции московскому царьку прижали кое-что. Иначе он бы наших героев ни за что не отпустил из тюрьмы. Очень надеюсь, что скоро выпустят и остальных наших политзаключенных. А потом пусть и Крым тоже отдают.

Эдем Дудаков

Шулер вовремя сбросил карты и снял неудобный для себя расклад. С учетом прошлого, через блеф, выигрыша, он и так держит банк. Так (через Анкару) можно освободить весь Крым от коренного народа и всех несогласных. И не надо будет отдуваться в ЕСПЧ.

Вопросы вызывает и роль Турции в этой истории.

Назар Приходько

Я дуже радію звільненню наших політв'язнів Ахтема Чийгоза та Ільмі Умєрова!

Да, Кремль їх відправив до Туреччини, а не до України щоб показати, що у нього з Туреччиною налагоджуються стосунки і взагалі - вони кращі за стосунки України та Туреччини в цілому. Байдуже! Важливий сам факт.

Інша справа в тому, що потрібно дізнатися, ЧОГО хоче Кремль від цивілізованого світу за цей крок? Напевно повернення до ПАРЄ, але це лише моя версія.

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​И все же некоторые считают освобождение Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза «праздником со слезами на глазах».​

Александр Подрабинек

...разве эмиграция из Крыма это победа?

Ирина Новохатняя

Да, это благо для заложников и из семей. Но это очень плохо для Крыма. Россия достигла поставленной цели - выдавить самых авторитетных лидеров Меджлиса из Крыма, и обезглавила крымскотатарский народ, ранее лишившийся Джемилева и Чубарова. И это очень, очень печально.

Liza Bogutskaya

...Я очень рада. что они на свободе. Но мне очень грустно, что они не смогут приехать в Крым. И самое главное: мы эту депортацию принимаем как победу.

Айдер Муждабаев

Сегодня был день... и светлый, и одновременно грустный. Светлый оттого, что на свободе наши лидеры и герои — Умеров и Чийгоз. Грустный — оттого, что впереди ещё очень много борьбы, в тюрьмах остаются десятки ни в чем не повинных крымских татар, а сотни тысяч — в плену у нелюдей, в гетто. И оттого, что платой за свободу оказалось изгнание из Крыма, самая страшная для каждого крымского татарина мука…

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