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Права человека

​​«Люди вытащены из гетто»: что ждет Чийгоза и Умерова на свободе

Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров на пресс-конференции в Анкаре, 26 октября 2017 года

Освобождение от уголовного преследования крымских политзаключенных Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова – это закономерный результат титанических усилий, успешно проведенной юридической, политической и дипломатической работы. Об этом на своей странице в «​Фейсбуке» 25 октября написал адвокат Николай Полозов.

Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров – бесстрашные герои крымскотатарского народа
Николай Полозов

«Еще два заложника, два украинских политзаключенных обрели свободу. Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров – бесстрашные герои крымскотатарского народа. Сегодня (25 октября – КР) они освобождены от уголовного преследования. Хочу поблагодарить всех, кто боролся за их свободу и поддерживал», – отметил Николай Полозов.

Николай Полозов
Николай Полозов

Представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, передали турецкой стороне.

По словам лидера крымских татар Мустафы Джемилева, российские власти сначала привезли их в Симферополь, затем самолет забрал их в Анапу, а потом отправился в Анкару.

Джемилев добавил, что эта выдача стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.

Спустя некоторое время пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко отметил на своей странице в «Фейсбуке», что самолет с Умеровым и Чийгозом приземлился в Анкаре.

«Самолет с гражданами Украины Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом приземлился в Анкаре. По поручению президента Украины их встретит наш посол и будет способствовать их пребыванию в Турции», – написал он.

Ильми Умеров был осужден на два года колонии-поселения по обвинению в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Ахтем Чийгоз был приговорен российским судом к восьми годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года во время митинга у здания Верховной Рады Крыма.

После аннексии Крыма российские власти признали Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретили его деятельность.

Президент Украины Петр Порошенко в комментарии на своей странице в «Фейсбуке» поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

«Рад сообщить вести о том, что Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров наконец на свободе. Спасибо президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану за его усилия в освобождении наших героев, как мы договорились в Нью-Йорке и Киеве», – отметил Петр Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Эрдоган в Киеве, 9 октября 2017 года
Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Эрдоган в Киеве, 9 октября 2017 года
Борьба за освобождение всех украинских граждан и их возвращение в свой родной дом продолжается
Петр Порошенко

Украинский лидер подчеркнул, что «этот вопрос и в дальнейшем будет оставаться среди приоритетных во время моих переговоров с мировыми лидерами. Ведь совместная борьба за освобождение всех украинских граждан и их возвращение в свой родной дом продолжается».

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко на своей странице в «Фейсбуке» написала о том, что одним из условий освобождения со стороны ФСБ России было требование к Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу написать «прошение о помиловании Путину», однако было понятно, что они «никогда ничего подобного Путину не написали бы».

Мы гордимся Чийгозом и Умеровым, они несокрушимые
Ирина Геращенко

«Мы гордимся Чийгозом и Умеровым, они действительно несокрушимые. И все эти долгие дни украинская и турецкая дипломатии делали все, чтобы не было никаких предпосылок о челобитной, потому что эти герои бы никогда ничего подобного Путину не писали бы», – подчеркнула Ирина Геращенко.

Ирина Геращенко
Ирина Геращенко

Она отметила, что для украинской власти «это приоритет и требование» – освобождение других политзаключенных.

Николай Полозов: «​Это результат политических договоренностей​»​

О подробностях происшедшего Русской службе «Голоса Америки» рассказал адвокат Николай Полозов:

Ни Ахтем Чийгоз, ни Ильми Умеров никаких заявлений, прошений о помиловании не писали
Николай Полозов

«Сегодня (25 октября – КР) Ахтема Чийгоза освободили из следственного изолятора. Ильми Умерова вывезли из больницы, где он проходил плановое лечение, в Бахчисарае. Они были посажены в Симферополе на борт, который через Анапу прилетел в Анкару. Совершенно очевидно, как я и говорил ранее, это результат, по всей видимости, политических договоренностей. За последний месяц президент Турции встречался и с президентом Порошенко, и с президентом Путиным. Что касается формы процедуры: могу только заявить, что ни Ахтем Чийгоз, ни Ильми Умеров никаких заявлений, прошений о помиловании не писали. Более подробно, может быть, пресс-служба Кремля что-то пояснит, но на текущий момент у меня информации о формальной стороне этой процедуры нет, есть только информация о фактической стороне. Я лично никаких официальных документов, которые касаются их освобождения, не видел. Мне их никто не демонстрировал. Я знаю только по факту, что один был освобожден из изолятора, другой покинул больницу, и вместе они покинули территорию Крыма.

В Турции они находятся, по всей видимости, в статусе гостей. Не думаю, что турецкая сторона сразу повезет их куда-то в Украину, не принято так. Какое-то время им дадут отдохнуть, прийти в себя. Но я абсолютно не исключаю, что они окажутся в Киеве в какое-то обозримое будущее, ближайшее.

Безусловно, прежде всего, это была юридическая работа. Я и мои коллеги делали все для того, чтобы дело поднялось на определенный уровень. Впоследствии, когда оно оказалось на этом уровне, подключились уже другие рычаги, другие механизмы. Я думаю, что и Петр Порошенко, и Реджеп Тайип Эрдоган приложили значительные политические и дипломатические усилия для того, чтобы привести к такому результату. Все-таки это первые украинские политзаключенные, освобожденные за последние полтора года. Что касается непосредственно самого действа – я могу сказать, что это тоже заняло определенное количество времени. Просто говорить об этом нельзя было по известным причинам, чтобы это все не сорвалось, не слетело».

Рефат Чубаров: «​Люди вытащены из гетто, которое россияне строят в Крыму»

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров дал эксклюзивное интервью Русской службе «​Голоса Америки».

Окажутся ли они оба в Киеве? Когда вы ждете их?

Чубаров: В ближайшие дни. Разумеется, они оба члены Меджлиса, заместители председателя Меджлиса. В Крыму, будучи более двух с половиной лет лишенным свободы, один продолжал борьбу очень заметную, колоссальную для нас, важную. Этим он вдохновлял крымских татар. Я имею в виду Ахтема Чийгоза. Ильми Умеров, пребывая фактически на свободе, но лишенный права выезда, ограничен в передвижении, запрет на передвижение, он постоянно усиливал свои позиции по осуждению оккупации, по неприятию аннексии. Они продолжали работу как члены Меджлиса. Теперь они встретятся с теми членами Меджлиса, которые на материковой части Украины. Мы ждем их в ближайшие дни.

Рефат Чубаров
Рефат Чубаров

Вы сказали, что Ильми не собирался покидать Крым, но все равно его вывезли, поясните это, пожалуйста.

Ахтему Чийгозу сразу поставили условия, что его освобождение может быть только в одном случае – с запретом на проживание в Крыму
Рефат Чубаров

Чубаров: Я имею в виду, что перед освобождением были тяжелые, сложные условия, которые ставились российской оккупационной стороной. Я думаю, что, возможно, они сами расскажут это на пресс-конференции. Но и Ильми, и Ахтем имели возможность высказывать свое видение этого процесса. И все то, что предлагалось той стороной в качестве покаяния, просьбы о помиловании, все это было отвергнуто с этой стороны. Ахтему Чийгозу сразу поставили условия, что его освобождение может быть только в одном случае – с запретом на проживание в Крыму. Его освобождение означает невозможность его проживания в Крыму. Ахтем Чийгоз поставил условие о том, чтобы несколько дней он мог остаться в Крыму, чтобы мог достойно проститься со своими родственниками, друзьями, соратниками. А Ильми Умеров сказал о том, что он готов в любом случае оставаться в Крыму. Все, что их обоих одним бортом выкинули… Ну, не выкинули, а перевезли в Турцию, это означает то, что теперь им дорога домой закрыта.

Как вы оцениваете роль Эрдогана, Порошенко и Путина в этой истории?

Другие десятки политзаключенных тоже ждут освобождения
Рефат Чубаров

Чубаров: Я хочу сказать, что мы в курсе тех, скажем так, взаимодействий, которые происходили между Порошенко и Эрдоганом, между Эрдоганом и Путиным в этой части – в части освобождения политзаключенных. Конечно, мы признательны и президенту Украины, и президенту Турции. Но мы говорим о том, что там еще десятки политзаключенных, – и крымских татар, и украинцев. И мы никак не оцениваем освобождение наших двух соратников и друзей как некую победу, поскольку просто в данном случае совершаемое со стороны Кремля преступление определенным образом минимизировано. Люди вытащены из этого гетто, которое россияне строят в Крыму. Но другие десятки политзаключенных тоже ждут освобождения.

В ожидании свободы для всех политзаключенных

Посольство Соединенных Штатов в Украине приветствовало освобождение представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

Российские оккупанты теперь должны освободить оставшихся украинских политических заключенных
Посольство США в Украине

«Приветствуем освобождение Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Российские оккупанты теперь должны освободить оставшихся украинских политических заключенных», – сказано в твиттер-сообщении посольства США в Украине.

Дочь Ильми Умерова Айше Умерова на своей странице в «Фейбуке» пишет о том, что после прибытия в Турцию врачи провели медосмотр ее отца и Ахтема Чийгоза, потому что у обоих есть проблемы со здоровьем.

«Для папы уже нашли местные аналоги всех его лекарств, потому что полет этот получился весьма неожиданным для нас, и необходимых таблеток у него с собой не было», – написала Айше Умерова 25 октября.

Айше Умерова
Айше Умерова

Она выразила надежду, что все остальные политические заключенные тоже будут на свободе.

Украинский политический эксперт Юлия Тищенко на своей странице в «Фейсбуке» отмечает, что «сама передача украинских граждан Россией Турции, после всех безосновательных издевательств, необоснованных обвинений, может войти в учебники, как некий кейс времен современной гибридной войны».

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