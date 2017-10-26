Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, 25 октября передали Турции. Правозащитники называют их освобождение большой дипломатической победой в переговорах между Украиной, Турцией и Россией.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз говорит, что не прекратит борьбу за свободу своих сограждан.

Это посыл всему народу – что ничто не останется безнаказанным

– Это действительно серьезный и неожиданный прорыв Украины, России и Турции. Посыл всему народу, что ничто подобное не останется безнаказанным, без реакции. Я очень благодарен за поддержку Украинского государства, президента и мирового сообщества. Я не писал прошения о помиловании, хотя мне это предлагали с первого дня. Я настраивался на то, чтобы сидеть 8 лет минимум. А сегодня, 26 октября, мы уже должны прилететь в свою страну, в Киев. Но это не повод прекращать то, что мы делаем.

Что изменилось? Только условия борьбы, которую я раньше продолжал, находясь в тюрьме. Теперь будет больше возможностей. Прямо сейчас в СИЗО Симферополя удерживают около трех десятков находящихся под следствием крымчан-политзаключенных.

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Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев считает, что российские власти не хотели оставлять в Крыму столь неудобных для нее политзаключенных.

Это маленькая победа – но победа, и шаг к деоккупации Крыма

– Это маленькая победа – но победа, и очередной шаг к деоккупации Крыма. За ней стоит титаническая работа политиков, дипломатов, правозащитников. Насколько мне известно, президент Турции Реджеп Эрдоган во время визита в Киев обсуждал вопрос политзаключенных с Петром Порошенко. То есть освобождение Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова обсуждалось на самом высоком уровне. К нему приложила руку и канцлер Германии Ангела Меркель.

Насколько Россия была заинтересована в этом – большой вопрос. Возможно, Кремль не хотел, чтобы в Крыму под любым предлогом оставались два деятеля крымскотатарского народа, которых не удалось сломать и которые показали всю абсурдность так называемых судов. С другой стороны, Россия могла потребовать что-то взамен у Турции.

Адвокат Ахтема Чийгоза Николай Полозов рассуждает о правовых последствиях освобождения политзаключенных.

Нет никаких документов о том, что им запрещен въезд в Крым. Как поедут – все станет ясно

– Мы понимаем, что это произошло исключительно по политической воле. Мы не видели ни одного официального акта, который говорил бы о каких-либо правовых решениях Российской Федерации в отношении Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Такие решения может принять только президент – после ряда заседаний комиссий по помилованию разных уровней. Возможно, прошение о помиловании написал крымский муфтий или Владимир Путин сам себе. Важно, что освобождение состоялось и что оно не налагает на Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова никаких обязательств. Нет никаких документов о том, что им запрещен въезд в Крым. Все эти условности в реалиях Российской Федерации приходится проверять только эмпирическим путем. Возможно, есть некие секретные указы на этот счет. Как поедут в Крым – все станет ясно.

(Над текстовой версией работал Владислав Ленцев)