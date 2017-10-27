В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы

В Минске 27 октября началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

О перечне вопросов для обсуждения в этих подгруппах украинская сторона не сообщает.

Как передает Радіо Свобода, ресурсы, подконтрольные сепаратистскими группировками «ДНР» и «ЛНР» сообщили, что среди планируемых для вынесения на повестку дня вопросов указаны: обмен пленными, восстановление моста в Станице Луганской и ситуация вокруг контрольного пункта въезда-выезда «Золотое».

Последние переговоры Трехсторонней контактной группы прошли 18 октября. Тогда украинская сторона определила, что ключевой блок проблем на Донбассе – безопасность и соблюдение всего комплекса Минских соглашений.

Дежурный режим прекращения огня, о котором сообщила 23 августа Трехсторонняя контактная группа, должен был начать действовать с 25 августа, накануне начала учебного года, и стать постоянным. О первых его нарушениях стороны рассказали уже через несколько минут после наступления перемирия.

О перемирии в зоне конфликта на Донбассе договаривались много раз. Но до сих пор режим прекращения огня ни разу не удерживался. Стороны каждый раз отрицают вину в нарушениях и обвиняют друг друга в провокациях.

Минские соглашения, среди прочего, предусматривают освобождение заложников.

По последним данным СБУ, в заложниках боевиков находится 152 человека и 404 человека числятся пропавшими без вести. В Службе безопасности Украины утверждают, что за время конфликта на Донбассе из плена боевиков освободили более трех тысяч человек.