Порошенко наградил Чийгоза и Умерова орденами «За заслуги»

Президент Украины Петр Порошенко 27 октября наградил прилетевших из Турции заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза орденами «За заслуги».

«За гражданское мужество и несломленный дух, проявленный во время отстаивании государственности Украины, идеалов свободы и конституционных прав человека награждается орденом «За заслуги» второй степени Ильми Умеров», – сказал заместитель главы Администрации президента Украины Игорь Райнин во время церемонии вручения государственных наград.

Ахтема Чийгоза наградили орденом «За заслуги» третьей степени.

Орден «За заслуги» учрежден Указом Президента Украины № 870/96 от 22 сентября 1996 года. Им награждают граждан Украины за выдающиеся достижения в экономической, научной, социально-культурной, военной, государственной, общественной и других сферах общественной деятельности на благо Украины.

Граждане, удостоенные почетного знака отличия Президента Украины, именуются кавалерами ордена «За заслуги».

Самолет, на борту которого находились заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз приземлился в аэропорту «Борисполь» 27 октября.

Освобожденные заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз встречались в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг, 26 октября.

Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, передали Турции днем 25 октября.

По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

В Госдуме России утверждают, что с просьбой о помиловании лидеров крымскотатарского движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза к президенту Владимиру Путину обращался муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.



