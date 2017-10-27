Сенат Испании одобрил введение прямого правления в Каталонии

Сенат Испании одобрил меры правительства, которые позволяют ограничить самоуправление Каталонии. Такое решение поддержало абсолютное большинство сенаторов.

Речь идет о применении 155-й статьи конституции, которая ранее никогда не применялась. Она позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

Перед этим парламент Каталонии проголосовал за независимость этого автономного региона от Испании. Голосование бойкотировали оппозиционные депутаты. За отделение проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, двое воздержались.

В решении указано о начале процесса отделения, в частности, о намерении разработать новые ключевые законы для Каталонии и начало переговоров «на равных» с испанскими властями для установления сотрудничества.

Испания выступает против независимости Каталонии.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал к спокойствию и заявил, что верховенство права в Каталонии будет восстановлено.

Ни одна страна не выразила поддержку намерениям Каталонии объявить независимость.

Председатель Европейского совета Дональд Туск 27 октября выразил поддержку Мадриду и призвал к мирному разрешению ситуации. «Для ЕС ничего не изменится. Испания останется единственным нашим собеседником. Надеюсь, правительство Испании предоставит предпочтение силе аргументов, а не аргументам силы», – отметил он.

10 октября лидер Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что регион получил право на независимость по итогам референдума, но отложил официальное провозглашение. После этого правительство Испании выдвинуло Каталонии ультиматум. Мадрид требовал разъяснить, объявила ли Каталония независимость или нет. Каталонская власть в ответ призвала Мадрид к диалогу.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. За выход региона из состава Испании высказались более 90% принявших участие в голосовании. Явка, по данным каталонской власти, составляла 43%. Мадрид назвал голосование незаконным. Такого же мнения придерживаются в Еврокомиссии.

После референдума в регионе прошли многотысячные митинги как сторонников, так и противников независимости.