Россия: активистов оштрафовали за баннер «Путин, ты ответишь за Норд-Ост»

Пресненский суд Москвы оштрафовал трех волонтеров штаба оппозиционера Алексея Навального, которые повесили на забор здания правительства баннер с надписью «Путин, ты ответишь за Норд-Ост».

Как сообщил правозащитному порталу «ОВД-Инфо» юрист Дмитрий Волов, размер каждого штрафа составляет 10 тысяч рублей. Протоколы были оформлены по статье о нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

Активистов штаба Навального задержали в Москве днем 27 октября.

23 октября 2002 в Москве во время показа мюзикла «Норд-Ост» боевики захватили и три дня удерживали около тысячи человек, требуя вывода российских войск из Чечни. 26 октября российские власти прервали переговоры и штурмовали здание театрального центра. В зал пустили газ, состав которого до сих пор засекречен. Погибли 130 заложников, более 700 пострадали, всех боевиков убили.

В 2011 году Европейский суд по правам человека рассмотрел коллективную жалобу пострадавших в теракте и признал, что российские власти нарушили право на жизнь и на справедливое судебное разбирательство. Суд обязал Россию выплатить денежные компенсации семьям жертв теракта и расследовать обстоятельства спецоперации, которая привела к гибели людей. Однако Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела по ответственным за штурм театрального центра.

Бывшие заложники и родственники тех, кто погиб во время штурма, убеждены, что ответственность за многочисленные жертвы лежит не только на боевиках, но и на власти. Они требуют назвать газ, который применялся при штурме, а также человека, который отдал приказ начинать штурм.

В 2014 году был задержан подозреваемый в причастности к нападению 41-летний Хасан Закаев. В марте 2017 Московский окружной военный суд признал его виновным в том, что он организовал доставку оружия и взрывчатки боевикам. Закаеву дали 19 лет колонии строгого режима. Адвокат Карина Москаленко заявила, что своим решением суд лишил пострадавших возможности установить истинных виновников гибели людей в театральном центре.