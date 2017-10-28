В Крыму на три дня объявили экстренное предупреждение из-за ливней

В аннексированном Россией Крыму 28-30 октября ожидаются ливни и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по Крыму.

«28, 29 и 30 октября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: днем 28 октября сильные, местами очень сильные дожди; днем 29 и в течении суток 30 октября очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 20-25 метро в секунду; 30 октября сильные, местами очень сильные дожди», – говорится в сообщении.

Оператор Керченской паромной переправы сообщил, что вечером 29 октября и до утра 31 октября прогнозируется ухудшение погодных условий - усиление ветра до 20 метров в секунду, в связи с чем «работа паромной переправы будет осуществляться по фактической погоде».

«Большая вероятность полной остановки движения паромов на 6-12 часов. Рекомендуем воздержаться от прибытия на переправу в указанный период», – говорится в сообщении на сайте оператора переправы.

Паромная переправа через Керченский пролив – основная транспортная артерия, соединяющая аннексированный Крым с Краснодарским краем соседней России.

Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.