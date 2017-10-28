Следком России подозревает крымчанина в продаже дома вместе с ветераном войны

Управление российского Следкома по Крыму сообщило о возбуждении уголовного дела против крымчанина, который якобы продал дом и земельный участок своей бабушки – участницы Второй мировой войны, лишив ее таким образом жилья. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, в августе 2015 года житель республики, воспользовавшись преклонным возрастом и болезненным состоянием своей бабушки, используя доверенность на продажу и дарение, принадлежащих ей дома и земельного участка, продал данные объекты недвижимости за 1 миллион 200 тысяч рублей (около 460 тысяч гривен – КР). Полученными от продажиденежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

31-летнего мужчину подозревают в мошенничестве, которое стало причиной «лишения права гражданина на жилое помещение».

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», – уточнили в Следкоме.

Ранее крымские СМИ сообщали, что житель феодосийского села Береговое совершил продажу частного домовладения, в котором проживала его пожилая родственница, таким образом оставшаяся без жилья.