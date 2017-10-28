Журналист BBC: в России продают путеводители, где Крым – это Украина

Московский корреспондент BBC Стив Розенберг опубликовал на своей странице в Твиттере фотографии из российского книжного магазина, где в продаже оказались российские путеводители, в которых аннексированный в 2014 году Крым указан украинской территорией.

«Увидел этот путеводитель в продаже в российском магазине: «Территория Крыма входит в состав Автономной Республики Крым, которая является частью Украины», – сообщил Розенберг, процитировав фрагмент из текста путеводителя.

Ранее стало известно, что Совфед соседней России на пленарном заседании поручил своему комитету по науке, образованию и культуре проверить учебники истории относительно изображения событий в Украине 2013-14 годов.

Проверка должна касаться не только изложения материала о незаконном захвате Россией украинского Крыма, чтобы оправдать его в глазах читателей, но и сообщений о событиях на материковой части Украины, чтобы они соответствовали официальной риторике Москвы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».