Письмо Панова из СИЗО Симферополя: приятно говорить на суде, что я гражданин Украины

Фигурант «дела украинских диверсантов» Евгений Панов написал новое письмо из симферопольского СИЗО, где его удерживают уже больше года, в котором рассказал, что «держится и надеется на лучшее».

Копию письма Панова в Фейсбуке 28 октября опубликовал советник министра иностранных дел Украины по вопросам политзаключенных, крымчанин Геннадий Афанасьев.

«Не знаю как написать, чтобы это не выглядело как на предвыборных митингах, когда на суде спрашивают гражданство, мне очень приятно говорить :«гражданин Украины». Некоторые из судей тоже в прошлом наши сограждане, но неизлечимые больные какие-то. Так вот хотелось бы чтобы все эти граждане Украины говорили с гордостью, что они «граждане Украины», – написал Панов в письме, датированном 3 октября этого года.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 6 октября продлил на два месяца срок содержания под стражей двоим фигурантам «дела украинских диверсантов» Евгению Панову и Андрею Захтею, они останутся в СИЗО до 9 декабря. 24 октября суд отказал в удовлетворении жалобы на продление ареста фигуранту «дела украинских диверсантов» Евгению Панову.

10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым.Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.