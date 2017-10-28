В Брюсселе не планировали на декабрь «заблокированное» Венгрией заседание Украина-НАТО

В НАТО сообщили, что не планировали проводить в декабре заседание комиссии Украина-НАТО, о блокировке которого накануне сообщила Венгрия, сообщает корреспондент Радіо Свобода в Брюсселе.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште заявил, что его страна не сможет поддержать евроинтеграционные усилия Украины, поэтому Будапешт ветировал созыв заседания комиссии НАТО-Украина из-за принятых Украиной изменений в законодательстве об образовании.

Он предупредил, что Венгрия будет делать эти дипломатические шаги до тех пор, пока закарпатские венгры не признают, что культурно-образовательная ситуация не урегулирована для них должным образом.

Отвечая на вопрос журналистов, Сийярто сообщил, что пока нет возможности как-то обойти венгерское вето, поскольку созыв комиссии НАТО-Украина требует единодушного одобрения.

Венгрия одной из первых раскритиковала принятый закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что из-за него будет блокировать все международные инициативы Украины. Среди крупнейших критиков Киева также были Россия, Румыния, Польша. Свои замечания по образованию нацменьшинств выразили Болгария, Греция и Молдова. Власти Украины отвергли обвинения в вытеснении языков меньшинств из образовательного процесса.

19 октября в Министерстве образования сообщили, что Украина, венгерская община в Украине и Венгрия совместно договорятся, как имплементировать языковую норму закона «Об образовании».