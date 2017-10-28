СБУ: Макс Корж не угрожает национальной безопасности, ответственность за визит в Крым – административная

Служба безопасности Украины сняла с певца из Беларуси Макса Коржа запрет на въезд в страну. В ведомстве не обнаружили угрозы национальной безопасности в действиях Макса Коржа, об этом сказано в ответе на запрос Крым.Реалии.

«Вместе с тем, обращая внимание на пребывание Коржа в Автономной Республике Крым и присутствия в его действиях признаков административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями 204-1 и 204-2 Кодекса Украины про административные правонарушения, про факт нарушения им правил пересечения государственной границы проинформировано Государственную пограничную службу Украины», – сказано в ответе.

В феврале 2016 года Макс Корж получил запрет на въезд в Украину. На тот момент певец планировал тур по Украине.

Причиной запрета въезда в Украину могли стать концерты Макса Коржа в аннексированном Крыму.

Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска.

Некоторым артистам и певцам, приехавшим на гастроли в Крым или высказавшихся в поддержку российской аннексии Крыма, запрещено выступать на материковой Украине.

В октябре 2017 года Верховная Рада приняла закон согласно которому, если граждане страны-агрессора планируют выступать в Украине, организатор гастролей должен за 30 дней до их начала обратиться с запросом в СБУ о наличии или отсутствии оснований для недопущения этих людей к участию в упомянутых мероприятиях.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».