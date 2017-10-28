Украинские правозащитники рассказали в Нью-Йорке об «ухудшении ситуации в Крыму»

Украинские правозащитники 27 октября провели в Доме конференций ООН в Нью-Йорке брифинг, на котором рассказали об «ухудшении ситуации с правами человека в Крыму» и о том, что нужно сделать для ее улучшения. Об этом 27 октября сообщила Крымская правозащитная группа.

Как указано в сообщении, правозащитники обратили внимание присутствующих на «увеличение политически мотивированных преследований, незаконные методы расследований, пытки и психологическое давление, милитаризацию полуострова, незаконный призыв украинских граждан на службу в российскую армию, преследование крымчан за участие в мирных собраниях».

«Открывая мероприятие, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила присутствующим об украинском активисте Владимире Балухе, которого оккупационные власти лишили свободы за украинский флаг в Крыму», – говорится в сообщении.

Украинские правозащитники ранее утверждали, что с марта 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, российские суды полуострова вынесли 268 приговоров участникам различных мирных собраний на общую сумму – почти три миллиона рублей (около 1,3 млн гривен – КР).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».