Минобороны России: в Севастополе 1500 школьников вступили в юношескую армию

Министерство обороны соседней России сообщило, что порядка 1500 севастопольских школьников «вступили в ряды» российского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Южного военного округа России.

«В настоящее время к юнармейскому движению в Севастополе присоединилось 55 средних общеобразовательных учреждений, детские общественные и спортивные организации», – говорится в сообщении.



В сообщении указано, что прием севастопольских школьников в юнармейцы проходил у памятника Матросу и Солдату. В нем принимал участие командующий российским Черноморским флотом Александр Витко, которого в Украине обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность.

По данным следствия, Витко с 20 февраля по 21 марта 2014 года, управляя Черноморским флотом России, организовал и способствовал оккупации Крыма. По их данным, он руководил повреждением объектов, имеющих важное оборонное значение, непосредственно участвовал в ведении агрессивной войны против Украины. В ГПУ настаивают, что адмиралу грозит пожизненное заключение.

В мае прошлого года украинские силовики объявили Александра Витко в государственный розыск, а через месяц его дело передали в суд.

Басманный суд Москвы 20 июля ​заочно арестовал украинского военного прокурора в связи с уголовным преследованием командующего российского Черноморского флота адмирала Александра Витко.

На официальной странице «Юнармии» указано, что целью движения является «патриотическое воспитание нового поколения

российских граждан».