Собчак против Поклонской – Крымский.Пармезан

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 28 октября Александр Янковский, Сергей Мокрушин и Павел Казарин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Матильда в Крыму. Все в дыму. Как прошла презентация фильма «Матильда» на полуострове? Почему в Крыму переизбыток курортной недвижимости? Сколько битв произошло во время так называемой мирной аннексии Крыма Россией в 18 веке? И будет ли Поклонская конкурентом для Собчак?

Время эфира: 17:30 – 18:00. Эфир можно слушать Крыму в эфире Радио Крым.Реалии (105.9 FM), на средних волнах (549 АМ), а также на сайте Крым.Реалии.