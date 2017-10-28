Власти Симферополя решили сэкономить на благоустройстве города

В аннексированном Симферополе появится муниципальное бюджетное предприятие, которое займется благоустройством города, сообщил в эфире канала «Первый крымский» подконтрольный Кремлю глава администрации Симферополя Игорь Лукашев.

«Муниципальное бюджетное учреждение будет обслуживать город. Со следующего года к таким работам, как благоустройство, мелкий ремонт, уборка привлекать подрядчиков мы не будем», – заявил Лукашев.

Он уточнил, что предприятие будет финансироваться из бюджета города.

Российская администрация Симферополя составила 53 административных протокола на жителей города за «нарушение правил благоустройства» при несанкционированном сбросе коммунальных отходов.

Созданный российским главой Крыма Сергеем Аксеновым «инвестиционный совет» полуострова 6 октября 2017 года одобрил проект строительства комплекса по переработке мусора на базе земельного участка в Симферополе в районе улиц Жени Дерюгиной и Кубанской.

При этом, российский министр экономического развития аннексированного Крыма Андрей Мельников и мэр Симферополя Игорь Лукашев еще не подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта.

В конце января 2017 года подконтрольное Кремлю правительство Крыма утвердило программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов твердых бытовых отходов, однако, по словам нынешнего крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.