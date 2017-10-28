Российские переводчики приписали Штайнмайеру слова «о воссоединении Крыма с Россией» – дипломат

Российские СМИ переврали слова президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который на этой неделе совершил визит в Москву, приписав ему слова о «воссоединении Крыма с Россией».

На ошибку в переводе обратил внимание посол Украины в Австрии Александр Щерба.

«Примерно на 8 минуте 15 секунде вы имеете возможность увидеть, как работают тоталитарные фейковые новости. Штайнмайер говорит на немецком: «Annexion». Переводчик сбивается и переводит: «воссоединение с Россией» – написал украинский дипломат в Фейсбуке.

При этом, Щерба прикрепил к сообщению видеозапись пресс-конференции немецкого президента с российским коллегой.

На видео из уст Штайнмайера ясно слышно слово «Annexion» по отношению к аннексированному полуострову. Переводчик с немецкого на английский язык после продолжительной паузы перевел «reunifiation of Crimea with Russia» (воссоединение Крыма с Россией, – КР).

В английском языке есть слово «annexation», аналог немецкого «annexion». Именно этот термин употребляют западные чиновники, когда говорят о российской аннексии Крыма.

Штайнмайер, известный умеренно пророссийской позицией еще на предыдущей должности министра иностранных дел Германии, на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил недовольство состоянием отношений между его страной и Россией и призвал к совместным усилиям для улучшения этих отношений, несмотря на противоречия, в первую очередь в связи с аннексией Россией украинского Крыма и ее ролью в конфликте на востоке Украины. По его словам, сейчас обе страны еще далеки от нормальных отношений.

Путин тоже выразил надежду на укрепление двусторонних отношений и сообщил, что, среди прочего, обсудил с ним положение на востоке Украины. В частности, по словам Путина, они обсудили «российскую инициативу о введении миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта».

Сам Штайнмайер этот момент подробно не комментировал. Накануне визита в Россию он дал интервью российскому ежедневнику «Коммерсантъ», в котором, среди прочего, отметил необходимость компромиссов по «сформулированных Украиной представлениях о привлечении сил ООН в ситуацию на востоке Украины». Он, однако, добавил тогда, что этот вопрос не будет в средоточии его внимания во время визита, потому что этим делом должно со стороны Берлина заниматься новое правительство Германии, которое будет сформировано по результатам парламентских выборов.