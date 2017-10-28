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Саакашвили уверен, что Украина хочет выдать его Грузии

Лидер украинской партии «Движение новых сил», бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили уверен, что Генеральная прокуратура Украины собирает документы на его арест и последующую экстрадицию в Грузию. Об этом Михеил Саакашвили сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«В эти дни генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства. Действительно, кому как не Луценко этим заниматься, он же реально был лучшим знатоком моих дел во время президентства», – написал Саакашвили.

Лидер партии «Движение новых сил», экс-председатель Одесской областной государственной администрации и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили получил от Администрации президента Украины документы о потере им украинского гражданства.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 24 октября заявил, что Государственная миграционная служба отказала Михеилу Саакашвили в статусе беженца, которого он добивался.

По словам Луценко, в суд с обжалованием этого решения Саакашвили не обращался, и теперь отсутствуют «какие-либо специальные обстоятельства», которые могли бы предотвратить его депортацию или экстрадиции в Грузию.

Саакашвили в ответ заявил, что Государственная миграционная служба Украины не ответила на его запрос о защите и не предоставляла ему никаких документов, которые бы оспаривали его право находиться в Украине.

Против Саакашвили в его родной Грузии возбуждены четыре уголовных дела.

В конце июля президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины из-за сознательного представления ложных сведений при приобретении украинского гражданства.

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