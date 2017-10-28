В Крыму предложили ввести «австрийскую технологию» ремонта ям на дорогах

Представители австрийской компании презентовали в аннексированном Крыму строительные материалы для ремонта дорожных ям. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

«Материал может применяться при ремонте крымских дорог. Его презентовала одна из австрийских компаний, работающая на рынке уже более 20 лет и имеющая годовой оборот в 5 миллиардов евро», – сказано в сообщении российского ведомства.

Название фирмы и имена ее представителей на сайте ведомства не указаны.

Подконтрольное России правительство Крыма приняло новые нормативы стоимости ремонта и содержания дорог, согласно которым ремонт трасс в аннексированном Крыму определяется из расчета 4,55 миллионов рублей (около 2,1 миллионов гривен – ​КР) за километр, а их капитальный ремонт – в 12,13 миллионов рублей (около 5,5 миллионов гривен – ​КР) за километр.

Рссийский проект «Карта убитых дорог» 18 октября запустил конкурс фотографий, иллюстрирующих главные дорожные проблемы: большие ямы, колдобины, последствия плохого ремонта.

В рейтинге самых «убитых дорог» полуострова от крымского отделения провластного Общероссийского народного фронта, ТОП-10 занимают три симферопольские дороги и семь джанкойских.