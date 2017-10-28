Симферополь частично обесточат на два дня – администрация города

В аннексированном Симферополе 30 и 31 октября отключат электроснабжение на нескольких улицах из-за проведения ремонтных работ компанией «Крымэнерго». Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города.

«С 8:30 до 17:00 электроэнергия будет отключена по данным адресам: ул. Донская 52-54; ул. Куйбышева, 76/57, 105-141; пер. Стрелковый, 24-26, 21/123; ул. Чонгарская, 48-64, 59-73», – говорится в сообщении.

Кроме этого, 30 октября с 8:30 до 17:00 из-за проведения работ на ТП-112 (Линия 9) подача электроэнергии будет приостановлена по следующим адресам: ул. Рубцова, 35-41; ул. Смирнова, 14-18, 17-19; ул. Терлецкого, 2-12,1-15; ул. Федотова, 28-52, 21.

В графике плановых отключений на сайте «Крымэнерго» нет информации об улицах, на которых будет ремонтироваться электрооборудование в указанные дни.

Во вторник 24 октября без электроснабжения остались около 600 тысяч жителей Крыма и Севастополя в результате аварии на линии электропередач. После аварии на высоковольтной линии были включены в работу 14 мобильных газотурбинных установок, с помощью которых увеличили нагрузку до 280 МВт.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.